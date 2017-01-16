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0 我说的可能是假中文！纽约高中的中文题，我咋一点都不会做？！
先感受一下来自美帝的恶意： ？？？“僦居”、“憬悟”都是啥？？我难道是个假中国人？？？ Q & A 清...
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0 啥？！“幽默”这个词，最早是西方传统医学搞出来的？
你一定听说过“胆汁质”、“黏液质”这样的说法，并且会根据一些心理测验，把它们跟你的性格对号入座。但你可能并不理解它们背后...
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0 两位中国科学家荣获首届未来科学大奖，奖金100万美元
引言：未来科学大奖是中国大陆第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项，旨在关注原创性的基础科学研究，奖励为大中华...
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0 日本发射全球最小运载火箭失败，20秒后失去信息
据日媒报道，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)1月15日早晨在日本鹿儿岛内之浦宇宙空间观测所发射了微型火箭。在约20秒...
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0 中国火星探测工程名称和图形标识全球征集活动进入评审、网络投票阶段
中国火星探测工程名称和图形标识全球征集活动从2016年8月23日开始，至11月10日截止共80天时间，完成了作品提交。2...
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0 案例：打造基于虚拟技术的3D设计制造一体化平台
本文为“2016年度中国两化融合应用领先暨最佳实践奖”参评案例。本次活动评选出2016年度，中国两化融合领域带来突出效益...
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0 皓月何以当空照，新说直指大碰撞 | Nature 论文推荐
我们地球的卫星月球是太阳系中非常独特的天体。现在，一项新的理论对月球的来源做出解释，并对原有的“大碰撞”理论提出挑战。研...
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0 南昌大学生命科学学院、人类衰老研究所诚聘高层次人才
科研圈“科研招聘”栏目免费为科研机构及团队发布招聘广告，招聘广告发布请联系jobs@keyanquan.net NanchangUniversity,oneo...
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0 首届未来科学大奖颁奖典礼在京举办
未来科学大奖是中国大陆第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项，关注原创性的基础科学研究，奖励为大中华区科学发展...
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0 过年回家，如何让你的七大姑八大姨搞明白你在研究啥？
图片来源：blogarama 春节将至，辛辛苦苦做了这么久的宝贵课题，要不要跟家里亲戚朋友们介绍一下？可是万一你口若悬...
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0 好消息 坏消息 | 中核集团AP1000国产化燃料组件进入批量化生产阶段；大唐发电披露业绩预告2016年经营业绩将出现亏损
好消息 正信光电计划并网300MW分布式电站 近日，伴随着国家能源局再次定调分布式光伏发电项目的政策东风，正信光电在...
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0 C++模板”>>”编译问题与词法消歧设计
（点击上方公众号，可快速关注） 来源：文艺复兴记，2013-10-09 http://coolshell.cn/articles/10449.html 如...
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0 工业自动化行业十大职业都有哪些职位要求和发展方向？
日前，广东省发布了三季度十大紧缺职业排行，其中工业自动化行业占据七成。随着我国工业自动化进程的加快，以往简单粗暴的劳动力...
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0 为什么人要用两条腿走路？
有化石证据表明，至少在600万年前，我们的祖先就开始独立行走了。问题是，究竟为什么人类要开始直立行走呢？ 撰文Rich...
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0 曹俊、郭万磊：寻找《三体》中的“水滴”杀手
在刘慈欣的科幻小说《三体》中，三体人其实从未与人类谋面。几百年内，三体人赖以威慑、奴役地球人的，是两颗质子大小的“智子”...
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0 卢煜明、薛其坤获首届未来科学大奖：科学是生命的一部分
昨日，首届未来科学大奖颁奖典礼在京举行。香港中文大学医学院副院长，李嘉诚健康科学研究所所长及化学病理学系系主任卢煜明，清...
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0 如何在《自然》及其子刊上发表文章？| 线上沙龙报名
扫描文中二维码，或点击文末“阅读原文”即可报名。 中国学者提交论文时常犯的三个错误是什么？第一是起一个过于宏大的标题，...
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0 2016十佳新锐科普创客大赛 | 史上最有趣的科普盛典！
周一好呀，小伙伴们~ 今天，2016年十佳新锐科普创客大赛终于迎来了颁奖典礼。 现场不仅来了许多名人大拿，而且还...
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0 武田再发力！超一亿美元进军T细胞疗法疗法
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 日本制药巨头武田药业新一年似乎将要开启买买买之路。公司上周刚刚宣布了与A...
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0 Cell Metab：华人科学家发现他汀药物抗癌的潜在机制
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 最近一项研究表明携带BRAFV600E突变的黑色素瘤以及其他癌症能够在高...