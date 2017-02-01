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0 Science：首次证实蛋白合成与mRNA降解在结构上存在关联
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 蛋白合成是由信使RNA（mRNA）编码的，而且当足够多地产生一种给定的蛋白时，编码它的mRNA会被降解。如今，在...
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0 CAR-T治疗肿瘤的毒副反应及临床对策
本文转载自医麦客 嵌合抗原受体T细胞(chimericantigenreceptorTcell,CAR-T)疗法是将自...
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0 Science杂志1月27日精选文章一览
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 本周又有一期新的Science期刊（2017年1月27日）发布，它有哪些...
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0 Nature杂志1月26日精选文章一览
【1】封面故事：纠正群体智慧之偏 doi|10.1038/nature21054 本期封面所示为纽约现代艺术博物馆收藏的杰克逊·波洛克的画作《...
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0 JEM：揭示周围正常组织影响黑素瘤进展机制！
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 恶性黑素瘤是生长最快的肿瘤之一，也是最致命的皮肤疾病。来自科隆大学集群卓...
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0 别光顾着能好怎了，鸡……勾心斗角的时候，不比人笨
作者：fengfeixue0219编辑：婉珺 鸡年到了。说到鸡，大部分人们的第一印象就是：能吃、好吃、怎么做都好吃。这...
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0 他让人类能用电脑画图，完全创造了一个新的世界 | 我们的生活是这样被设计的
不过，滥用CAD的例子表明，当双手和大脑分离时，受到伤害的是大脑。 1960年，22岁就在MIT念电子工程学博士的年轻...
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0 史玉柱失败后上央视对话栏目，受尽观众嘲讽…
这是史玉柱当年决策失误负债2.5亿参加央视对话节目时的视频，一群观众对他指手画脚、评头论足。 2017年，请为创业者加...
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0 来聊 | 你今年的春节假期有多长？
“来聊”是科研圈互动栏目。每周三发布当期互动话题，每周日发布互动留言精选。 上周来聊精选：给你一只鸡，能做啥研究？看看他们怎么说~|本周“来聊”精选 据说，...
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0 看见（不发光）黑洞的四种方法
撰文赵维杰 你一定知道黑洞。你知道它是一个质量极大密度极大，以至于光都无法逃离的超级天体。在你的印象中，它可以吞掉胆敢...
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0 美剧《疑犯追踪》所暗示的人类未来
看完了美剧《疑犯追踪》(PersonofInterest)之后，一直想写点东西，但总感觉抓不到头绪。想象有那么一天，无论你走在哪里，TheMachine都知道在...
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0 正月初五迎财神 财神是咱化学人！
今天是农历正月初五，民间有“迎财神”的习俗。家家户户会供奉财神的神像，摆设供品祭拜。亲朋之间还会相互赠送财神画像，恭祝对...
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0 推进智能制造，热潮还需冷思考
随着国家智能制造利好政策的陆续推出，全国各地发展智能制造的热情高涨。面对智能制造的“高烧不退”，企业更需要冷思考，不宜过度炒作，更不能盲目跟风，想着一步登天，防...
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0 段伟文 | 科技社会中的文化价值冲突
作者段伟文(中国社会科学院哲学研究所研究员)责编许小编刘小编◆◆◆◆◆ （一）现代科技的文化内涵与价值取向现代科技的文...
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0 中国公布深空探测四次重大任务：两次火星探测、一次木星探测、一次小行星探测
新华社北京1月30日电中国的深空探测正由月球挺进更深远的宇宙。记者从国家航天局获悉，我国未来深空探测工程将实施四次重大任...
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0 【AI领袖发声】全球808名专家，1980名业界领袖联署AI 23 条军规
1新智元编译来源：futureoflife.org编译：弗格森文强AI复始，万象更新！新智元祝广大订户鸡年大吉！ 新智...
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0 特写 | 现实版《降临》背后的故事：机器破译古文能否找回逝去的人类文明？
本文选自verge作者：MalloryLocklear机器之心编译参与：CharlesZhao、XavierMassa、...
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0 深度 | 从算法、硬件到研究社区，全面回顾2016年机器学习领域主要进展
机器之心原创作者：微胖、吴攀人工智能圣杯虽然遥远，但这并不妨碍机器学习继续在2016年高歌猛进，其中，深度学习仍是最亮眼...
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0 荐书 | 这有一本限量精华版，谁来拿？
这是〖荐书〗栏目的第9期 在推荐新书之前，先来公布一下上周的获奖名单↓↓ 恭喜点赞数最高的前六位获得这6本《...
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0 你过年拍的那些照片，可以按这样逼格满满的玩儿
去年底，TheVerge发布了一篇报道《Artificialintelligenceisgoingtomakeiteas...