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0 德国顶尖学府提出服务机器人的事前评估标准
近日，三名来自德国顶级理工学府的科研人员对服务机器人的评估标准进行了研究，由于目前的服务机器人没有统一的标准化体系，所以...
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0 业界 | 面部识别系统侵犯隐私，Facebook再次遭遇法律诉讼
选自IEEESpectrum机器之心编译参与：李泽南有关生物识别的法律纠纷正在困扰着人们。NimeshPatel是伊利诺伊州的居民，也是权利受到损害的Faceb...
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0 电子工程师不可不知的计算机大师—冯·诺依曼！
熟悉计算机发展历史的人大都知道,美籍匈牙利科学家冯·诺依曼（JohnVonNeuman）历来被誉为“电子计...
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0 不爱吃香菜怪我喽？怪基因吧！
（本文选自健康时报网，已授权转载） （图片来自网络） 为什么有的人吃什么都想放点香菜进去，而有的人闻着香菜味就本...
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0 鸡年说“鸡”，1月刊新鲜上市！
鸡被誉为“五德之禽”，寄托着中国人“文、武、勇、仁、信”的美好寄托。鸡随着人类的贸易、战争、移民等活动，已经涌向全球各个...
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0 拭目以待，2017年生物医药的5个“大想法”
生物技术领域每天都有新故事发生。成熟的大型医药公司需要新产品，野心勃勃的小公司需要资金来完成产品开发，其间孕育了不少的合...
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0 一文读懂超声波传感器
文|传感器技术（WW_CGQJS）超声波传感器是利用超声波的特性，将超声波信号转换成电信号的传感器。在讲述超声波传感器之...
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0 学者开发黑色素瘤自动侦测工具，帮助早期发现并提高病患存活率
【Technews科技新报】黑色素瘤虽然在中国台湾地区的发生率并不高，但因为极易转移，恶性度高，因此造成的死亡率很高，但如果能提早发现并治疗，也能大大提升病患的...
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0 2017年来啦！你知道关于17的这17个事实吗？
美国罕布什尔学院的数学教授DavidKelly最爱的数字就是17，他在数十年来一直开课讲授关于17的数学和社会史。他退休之时，学校为了致敬他，把学校15英里的限...
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0 2017，在这里领略自然大观的丰富和人类智慧的深刻
撰文 文小刚（《赛先生》主编、理论物理学家） 《赛先生》是一个致力于普及科学知识、促进科学交流的电子媒体。其主旨是通...
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0 第三弹！「退散」今年最后的5大雾霾谣言
逢霾必发，谣言退散第三弹！ 吸点儿汽车尾气吧，比霾天空气还好？ 核污霾？这名字一听透着高大上 一雾霾就搞应急，然并...
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0 年终盘点：2016十大化学热点事件
站在辞旧迎新的时间节点回顾即将过去的2016年我们一起经历了多少激动人心的瞬间共同见证了多少难以忘怀的事件而这其中，又有...
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0 为了长寿，该吃肉还是吃素？
寿命长短跟基因和环境有关。科学家对同卵双胞胎做调查后发现，基因对寿命的影响仅占30%，因此更重要的因素还是环境。 科学...
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0 呼吸如何影响我们的思考和感觉？
近日，新的研究表明，呼吸不仅让我们肺部充满氧气，能够好好的活下去，同时它也能够对我们的想法和感受起到一定的影响。 研究...
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0 彭实戈：从数学王国到金融世界
彭实戈：从数学王国到金融世界 本文来自王伟华科学网博客 链接地址：http://blog.sciencenet.cn/blog-81613-40311.ht...
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0 时间，你慢点吧！时间，你等等我！
这篇作文，是一位跟着我学习电路、软件、机器人的五年级孩子，他叫孙沛成。是一个聪明伶俐，有点腼腆的孩子，学习时很认真也很投...
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0 NASA的2016：揭秘未知
这段音频由大鹏录制 在2016年中，NASA推动了在技术，科学，航空学与空间探索上的进步，这些进步增长了知识，加强了创...
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0 《自然》展望2017年科技前景:“行星九”有望确认
时光的车轮在2016年科学史上留下了深深印记。随着新年的到来，科学家们开始展望更加绚丽的未来图景。他们希望：关于CRISPR-Cas9的专利之争能盖棺定论、量子...
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0 《寰宇少年》| “奇妙动物有奖问答活动”结果揭晓！
上周《寰宇少年·奇妙的动物世界》系列完结，正值圣诞，我们召唤出一大群圣诞岛红蟹带来了“奇妙动物问答活动”。...