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0 火星北极冰盖的透视图
火星北极冰盖的透视图 来源：http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/...
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0 分析师认为苹果应积极参与到3D打印技术里
3D打印看起来越来越像下一个主要的颠覆性技术，而分析师就提到，苹果应该直接参与进去，而不是作为一个副业观察员那样。 ...
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0 宇宙探索，外星人的照片很是奇葩，你绝对想象不到
宇宙探索，外星人的照片很是奇葩，你绝对想象不到
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0 中美联合打造“魔法”纸 用紫外线打印可重复使用80次
近日据《每日邮报》报道，来自中国山东大学和美国加州大学河滨分校的研究人员研发出了一种可以用紫外线光来进行打印的纸张，从而...
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0 “Digital”与“Smart”有何不同？细分美国防部的“数字制造”和“智能制造”
本文导览 ©文丨知名制造技术研究专家刘亚威 2014年2月，美国国防部牵头成立了“数字制造与设计创新机构”...
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0 关于偏度与峰度的一些探索
毫无疑问，数据的集中趋势和离散趋势是数据分布的最主要两个特征。因此，我们常常会借助算术平均数，中位数，方差，四分位数等指...
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0 在木星云顶上方5000公里处我们可以看到些什么
“朱诺”为我们带来了犀利的木星照片。而我们还有机会获取原始数据，制作自己的版本。 由DamianPeach处理的木...
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0 火星的两颗卫星是被撞出来的，火星系存在最大火山
”火星的两颗卫星是被撞出来的，火星系存在太阳系最大火山！”最近之类的新闻刷屏了，好多时候探索真相倒是成了追索真相的路途。...
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0 英国企业养了 200 多头牛，专产创意酒牛奶伏特加
另外还搭配名气奶酪助销。 英国一家名为BlackCow的企业自己在农场养了大概260头牛，专门用来制作一种混合酒，牛奶...
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0 改变美国乃至世界桥梁建筑史的大桥是如何完成的？| 我们的生活是这样被设计的
建造结构、方式、材质，所有的一切都是新的。坐落在纽约东河上的布鲁克林大桥100多年前就宣誓了技术和工业的力量。 “按照...
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0 Skraup喹啉合成
苯胺，甘油，硫酸和氧化剂(如PhNO2)反应制备喹啉的反应。 反应机理 甘油在酸性条件下先生成丙烯醛，苯胺对其进行共...
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0 科学家合成全球首个全氮阴离子盐
全球首个全氮阴离子盐在中国合成，这意味着我国占领了新一代超高能含能材料研究的国际制高点。这项研究由南京理工大学教授胡炳成所率的团队完成，相关论文日前发表在国际著...
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0 智能制造与以人为本的关系
很多人都意识到：智能制造需要重塑价值观。笔者认为，智能制造的顶层设计，应该把“以人为本”作为指导思想。 价值观的转变，首先是社会经济发展的结果、是人口形势变化...
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0 华聚能源：创建集团式信息一体化多维度高效生产管控模式
本文主要介绍了中国通号北京工业集团成立之初，在创新管理、流程再造、大数据应用及信息化建设方面的探索谋划，即通过深化产品生...
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0 UPS主机及电池搬迁方案
一、UPS主机和电池设备情况 一套系列40KVA的UPS不间断电源系统，其中后备电池为松下NP100-12的阀控式免维...
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0 Android人脸检测介绍
自从PlayServices8.1中引入了Vision开发库，开发者可以方便地对视频或图像进行人脸定位。只要有一张包含了...
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0 爱因斯坦与玻尔的世纪争论，从遥远星光那里得到了最严格的检验
玻尔赢了。（又一次。） 撰文ElizabethGibney 编译丁家琦科学家用来自遥远恒星的星光做了贝尔实验，证实了...
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0 时空本源是量子纠缠 | 《环球科学》【2017】年2月号上市
昨天手滑误将标题打成2016年，后台自觉去跪键盘……是2017年2月号新出炉的哟。 还有问后台在哪里购买的，点击这里（...
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0 中科院地理资源所水文研究室博士后招聘
科研圈“科研招聘”栏目免费为科研机构及团队发布招聘广告，招聘广告发布请联系jobs@keyanquan.net 因科研工作需要，中国科学院地理科学与资源研究所...