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0 Java接口回调机制详解
一、前言 最近在看androidfragment与Activity进行数据传递的部分，看到了接口回调的内容，今天来总结...
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0 卫星表面的金色薄膜，一种重要的军事和工业材料
微信号：小火箭微信ID：ixiaohuojian小火箭出品 本文作者：邢强博士 很多现代通信卫星、侦察卫星、深空探测...
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0 马遇到难题怎么办？找人类帮忙
人类对马的驯化已有6000年历史，马也不断改写着人类文明的进程。在和平年代，吃苦耐劳的马儿是犁地拉车的好帮手；等到战争号...
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0 论文发表了、专利申请了，关于喷灌喷头的研究成果我hin满意！
2016年10月，经历了两年多反复的设计和试验，王若谦终于将他在麻省理工的研究成果发表在了美国机械工程师协会旗下的期刊《...
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0 无人驾驶与网约车合体后是什么体验？
无人驾驶与网约车合在一起自动会联想到为没有司机的网约车，前提是要无人驾驶技术相当成熟稳定时期，才有可能用到。下面一起来看...
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0 图像识别技术落地 探索应用场景
AlphaGo的胜利让人工智能的“深度学习”概念迅速普及，而率先打破“机器学习”、过渡到“深度学习”的节点便发生在图像识别领域。 根据平安证券的《通信行业人工...
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0 智能手环PCB设计需要注意什么？
P C B智能手环，作为近两年比较流行的产品形式，越来越多的受到人们的关注，同时，也使电子产品市场产生了一些变化。一...
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0 3分钟读懂232/422/485
前言 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准，最初都是由电子工业协会（EIA）制订并发布的。在工...
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0 指纹传感器工作原理及提高匹配性能的方法
指纹识别过程同所有的生物体特征识别的过程类似，分为用户注册和特征匹配2个部分。首先，需要录入指纹图像，对获取的原始图像进...
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0 一文深度了解压力传感器的应用场景
文|传感器技术（WW_CGQJS）压力传感器是最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通...
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0 演讲 | BOT大赛计算机视觉赛题经验分享：赛题详解与思路分析
机器之心编辑编辑：朱思颖、蒋思源历时三个月的上海BOT大数据应用大赛完满收官，其中「计算机视觉识别」子赛题吸引了来自世界...
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0 简直粗爆地总结特朗普就职演讲对中国影响（附正式版中英文及视频）
特朗普就职典礼演讲 不管美国人有多么不情愿，不管抗议人群多么撕心裂肺在呐喊，美国还是进入了特朗普时代。 1月20...
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0 时隔75年，埋藏冻土的“丧尸驯鹿”引发大疫病
在西伯利亚寒冷的冻土里，埋藏着一只驯鹿的尸体。这不是一只普通的驯鹿，75年前，它染上炭疽死去，随即逐渐被冻土所掩埋。好在...
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0 NASA揭秘——“星球大战外传：侠盗一号”中的星球是否真实存在？
在最近的《星球大战：侠盗一号》中，帝国突击队涉水通过外星海洋。NASA科学家们相信我们的银河系中也存在海洋世界等其他环境...
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0 全球每年地震12000次，但两个地区却为何没有地震
全球每年要发生2级以上的地震12 000次以上，其中6. 5级以上的大地震约100次左 右。但地球两端的南北极地区至今尚...
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0 用洗衣液做成橡皮泥，真是一项伟大的创新！
游客们好，欢迎来到奇点实验室参观。 我是生命不息实验不止的实验员阿奇。 作为一个优秀的实验员，阿奇每天都在探索科（z...
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0 连「一图读懂全国空气质量」都看不懂了？别急，教你
昨天，中国环境监测总站发布了2016年全国环境空气质量状况「一图读懂版」。 为了微友们一眼读懂，容爱操心的小编先唠叨两...
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0 跟填充物说拜拜 未来牙洞可以自动修复
相信不少人都有过牙疼的经历。当牙齿上出现牙洞时，医生的建议都是去医院填些填充物进去，而期望它能自动修复是不可能的。 但...
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0 上班偷看网页要被逮 日程序员用AI防 “偷袭”
人工智能已被应用于经济、医学及交通等多种领域。但看上去“高大上”的人工智能有时候的用途也未必都是那么高大上。布朗大学的学...
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0 中科院方向东：生命大数据开始进入寻常百姓生活
在国家战略需求层面，生命大数据研究正如火如荼的开展起来，为精准医学研究打下基础。可以预见，在三到五年内，将会产生大量中国...