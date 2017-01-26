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0 公有云：如何实现多因素认证方法
用户认证是所有公司安全战略的重要部分，确保仅仅是授权用户才能访问有价值的数据和资源。在用户名和密码之外，越来越多的企业开...
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0 你还堵在“春运”路上吗？看看人家都是怎么回家的！
每年的一二月间，人类总要迎来一场规模前所未有的周期性大迁徙——春运。当下，这项年参与人次达数十亿的工程已然轰隆隆启动。参...
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0 有颗拥有密集大气层的类地行星,距离我们39光年
科学家最新观测发现距离地球39光年的Gliese 1132b存在密集大气层，并且这颗行星存在大量水资源。
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0 学界 | 斯坦福Nature论文宣布新突破：深度学习皮肤癌诊断达专家水平
选自斯坦福机器之心编译为了让人们能获得更好的医疗，斯坦福大学的研究者已经成功训练了一个可以诊断皮肤癌的算法。该研究的相关...
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0 Nat Comm：研究人员发现帕金森新的致病机理
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 据统计目前全世界有超过1千万人患帕金森疾病。但目前为止帕金森疾病的确切诱...
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0 Cell Research：清华大学研发新型非病毒CRISPR/Cas9递送系统 能在体内进行靶向基因治疗
2017年1月24日，清华大学谭旭研究组与美国俄亥俄州立大学董一洲研究组合作在《CellResearch》上发表了题为《...
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0 江苏大学许文荣教授、严永敏副教授团队：间充质干细胞外泌体通过GPX1减轻肝脏的氧化应激损伤
本文转自外泌体之家 外泌体是一种可以由各种细胞，包括间充质干细胞（MSC），分泌的小生物膜囊泡。来自江苏大学的许文荣团...
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0 春节来了！让科学家告诉你如何做一个健康的吃货！
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 马上就要过年了，吃货的春天又将来临，想必大家都已经准备好了上好的食材，时...
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0 Cancer Discov：科学家发现侵袭性乳腺癌抵抗药物新机制
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 在一项新研究中，研究人员发现了一种侵袭性乳腺癌抵抗药物治疗的新机制，并找到能够阻止癌症生长帮助防止药物抵抗发生的...
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0 这款智能灯具售价超过15000元，你认为值不值？
CNLED网专注于LED行业细分市场： UVLED、IRLED、MicroLED、 OLED、Lifi、LED穿戴等...
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0 归心似箭 | 回家，我愿一路相伴
漫漫回家路， 绵绵思乡情， 离家的距离越来越近， 思念也渐渐升温。 无线畅联， 家里的饭菜就在眼前， 父母的疼爱就在身边。 无论是多远的车程， ...
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0 前沿计划：让顶尖人才冲击顶尖难题
点击上方“蓝字”一键订阅 日前，中国科学院推出的一项名为前沿科学重点研究计划（以下简称前沿计划），赢得科技界的普遍点赞。许多科研人员认为，前沿计划是我国科研管...
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0 聚氨酯材料助力高尔夫球杆
点击上方“蓝字”一键订阅 日前，美国著名运动品牌威尔胜(Wilson)推出了旗下新款高尔夫球杆——DistanceD3...
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0 Adidas利用3D打印量产运动鞋
点击上方“蓝字”一键订阅 世界知名的运动鞋类品牌都对3D打印有着浓厚的兴趣，耐克、阿迪、新百伦、安德玛都曾推出过3D打...
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0 跟补牙说再见！未来牙洞竟能自动修复
点击上方“蓝字”一键订阅 相信不少人都有过牙疼的经历。当牙齿上出现牙洞时，医生的建议都是去医院填些填充物进去，而期望它...
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0 日本合成了一种低成本高强度“蜘蛛丝”
点击上方“蓝字”一键订阅 恭贺新禧，鸡年大吉 蜘蛛丝具有很好的弹性、强度和韧性，工业应用前景广阔。日本理化学...
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0 一种绿色的萤光染剂可以让癌细胞现形，帮助医生开刀更精准
【Technews科技新报】一种在肿瘤切除手术的过程中，可以让癌细胞发出绿色萤光的影像技术，有机会帮助外科医生更明确的分辨癌细胞与正常细胞，进而使肿瘤的切除更为...
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0 重磅 | 斯坦福大学研发出用AI诊断皮肤癌的新方法，获专业医生认可（附论文）
来源：Stanford官网编译：AgnesPan当发现身上长出奇怪的肉痣后，人们常常会担心它会不会癌变，这种担心和恐惧会...
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0 澳大利亚机场将用“刷脸”代替护照，让旅客在海关来去自如
来源：Engadget编译：AgnesPan澳大利亚已开始计划在机场实施生物面部、虹膜和指纹识别，让旅客能不用出示护照、...
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0 重量级新版本，Evernote 真走出困境了？
64.99美元的高级账户订阅收费，不到10%的收费用户转化率，臃肿的产品界面，隐私政策上的负面新闻......硅谷独角兽...