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0 Cyborg Nest：这家公司想要拓展人类的感觉器官
NorthSense是个小型的感应设备。把它嵌入身体，你就拥有了一个全新的感觉。每次你面向北面，都会感觉到短促的震动。目...
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0 2016年国家最高科技奖公布---赵忠贤,屠呦呦实至名归
今天上午，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。 国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步...
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0 几年前接收到的神秘宇宙电波：刚刚找到它的来源
困扰了研究人员许多年的一阵神秘宇宙电波，已经被康奈尔大学的科学家和世界各地的天文学家们追溯到了它的发射来源，但它同时带来...
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0 惊人的二氧化碳模拟图：碳循环研究的重要一步
NASA一项最新的超级计算机项目利用了卫星测量的二氧化碳数据，结合复杂的地球系统模型，呈现出目前为止还原度最高的图像，展...
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0 【官方】北斗二号卫星工程荣获国家科学技术进步奖特等奖
2017年1月9日上午，中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人习近平、李克强出席大会并为获奖代表颁奖。北斗二号卫星工程荣获...
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0 这颗碳卫星 本事不一般
地球老“发烧”，都是因为“碳”在G20杭州峰会上，中国倡议二十国集团发表首份气候变化问题主席声明，率先签署《巴黎协定》，...
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0 【权威发布】快舟一号甲小型运载火箭成功实现“一箭三星”发射
快舟一号甲小型运载火箭成功 实现“一箭三星”发射 将开启中国商业航天新业态 军报记者酒泉1月9日电（李潇帆、记者邹...
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0 SpaceX猎鹰9号发射被推迟一周 因天气条件恶劣
猎鹰9号火箭发射北京时间1月9日消息，据外媒报道，由于天气恶劣，天气预报称发射区周围持续有暴风雨，SpaceX决定把猎鹰...
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0 世界最大最贵工程等你瞧
一晃跨进2017年5天了，17年就得先说「雄起」的事。眼下，奇迹般的9大世界级工程都在等你瞧呢——从造价最高到规模最大，...
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0 科普丨第一次！女科学家获2016年国家最高科技奖！
2017-01-09中青报·中青在线 导读 1月9日，2016年度国家科学技术奖“大榜”揭晓！279个...
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0 资讯丨屠呦呦、赵忠贤获国家最高科技奖，专家揭秘评选过程
转自上观新闻2017-01-0910:11:27作者：俞陶然 摘要 知情人士介绍，赵忠贤得过两次国家自然科学奖一...
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0 【全净科普】有了它每年可拯救数十万人,全球最小的水中救生设备
在与姑娘谈恋爱过程中相信很多人会被问到这样一个问题“我和你妈同时掉河里，你先救谁？”▼这么棘（qin）手（shou）的问...
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0 人类良心发现，想把这头虎鲸放回自然，但它却回不去了
1月6日，传奇虎鲸Tilikum去世。它两岁被人捕获，随即被送往水族馆，自此，再也没有回到大海。随后的30多年里，它三度...
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0 自动化软件：工业4.0的颠覆者！
本文导览 ©文丨CK365测控界 工业4.0中的智能制造处处与软件技术相关联。工业4.0本质是基于“信息物...
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0 入门必读 机器学习六大开发语言
机器学习的初学者，普遍需要面对一个问题： 到底学习哪个编程语言？ 答案可能会让你惊讶：对高手来说，这关系不大。只要你了解所选语言的机器学习库和工具，语言本身...
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0 西门子：欧洲最大电子电气集团的加减法
作为全球领先的技术企业，西门子股份公司(SIEMENSAG)业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域...
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0 这本食谱书的设计，能让你体会到做菜给人带来的愉悦
他们的设计也许称不上“惊艳”，却能给人带来一种平实的愉悦感。 泡菜，酸奶，和面包，有什么共同点？ 有人想要用一本...
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0 媒体|迈克尔·乔丹：几百年内AI不会觉醒
此乔丹非飞人乔丹。他是研究统计学和计算机科学家，目前研究的领域正是普通人所说的人工智能。权威的学术搜索引擎Semanti...
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0 Android退出应用最优雅的方式
来源：soul_code 链接：blog.csdn.net/soul_code/article/details/50425803 我们先来看看几种常见的退出...
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0 PNAS：重大突破！新发现的白细胞能够抵抗化疗
本文系生物谷原创编译，欢迎分享，转载须授权！ 疫苗诱导的巨噬细胞为重塑免疫系统降低癌症治疗期间的感染风险提供一个新的研究领域。 放血 化疗会清除癌细胞，同...