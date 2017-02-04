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0 自拍摆剪刀手将泄露指纹，你可能需要一双假手？
无论是谁的朋友圈，翻一翻似乎总能翻出一两张剪刀手的照片。 剪刀手是男神女神们嘟嘴卖萌的神器。 也是无论大方脸还是圆饼...
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0 科学家解锁发电新技能，用水和碳黑就能搞定
水蒸发是普遍的自然现象。现今科学家们已将这种自发从外界获取能量的物理过程应用于能量收集及热量传递等相关领域，然而以Guo...
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0 “复眼技术”摄像头：让智能手机未来变得更薄！
来源：JohnIntelligentThings复眼复眼，是一种由不定数量的小眼面组成的视觉器官，主要在昆虫及甲壳类等节...
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0 一文深度了解图像传感器的应用场景
文|传感器技术（WW_CGQJS） 在上一篇文章里我们简单了解图像传感器的原理、种类和区别。除了CIS接触式图像传感器...
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0 黑科技:人机接口让完全瘫痪病人“开口”
你可能看过一部电影《潜水钟与蝴蝶》，讲述了一场突如其来的灾难让家庭事业双得意的总编吉恩？多米尼克？鲍比（MathieuAmalric饰）罹患闭锁症候群。因患此症...
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0 新的液晶显示技术将为我们带来更高端的VR显示器
在大家还在期待4K屏的此时，新的LCD技术已经开始向更高的层次挑战了。光学学会本周发表了一个国际团队研究“蓝相液晶的场序...
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0 扶我起来！“玉兔号”月球车即将再次苏醒
随着春节假期的结束，忙碌在各行各业的小伙伴们也开始陆续出发，回到自己的岗位之上，为新的一年奋斗打拼。而人都如此努力了，在...
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0 实用指南：怎样拉出七彩的……屎？
大年二十九这天，果壳的一位老朋友在微博上哭诉了一段红心火龙果引发的惨剧。 简而言之，亲王经历了从屙红屎、检查马桶、...
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0 从“GPS小弟”到“导航四大天王”，北斗二号完成华丽转身的五个关键词
“北斗二号卫星工程”是国家科技重大专项，是我国北斗卫星导航系统建设“三步走”发展战略承前启后的关键一步，任务是建成覆盖我国及亚太地区的北斗二号卫星导航系统，满足...
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0 2017年一月份军民融合十大新闻
1 中共中央政治局召开会议决定设立中央军民融合发展委员会 中共中央政治局1月22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会。会议决定，设立中央军民融合发展委...
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0 外星人为活命消灭火星文明？
时间追溯到30亿年前，那时的太阳没有如今这么巨大，地球上也没有生命。由于那时太阳没有如今巨大，所以火星上气候适宜，孕育出...
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0 十大太空真相曝光：在太空中露出皮肤会怎么样？
1、冥王星上的冰比钢铁还要坚硬 冥王星，因为距离太阳最远，所以也是太阳系里最冷的天体。最低温度可降到华氏-390度。毋...
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0 千艘UFO光临太阳 NASA疑对全人类说谎
昨日《中国多地网友同日发现UFO》的报道再次引发了专家对于飞碟事件的思索，而相关人士更是指出，美国政府早就知晓外星人的存...
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0 史上唯一有物证UFO事件 开封男子发现的天残碎片！
1990年6月23日凌晨3时02分，一组龙蛇形状的由众多发光点组成的不明飞行物经过开封夜空，并落下不明残片，成为轰动一时...
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0 你以为只有天上飞的才叫UFO？看看这里你就清楚了
“USO”是“深海不明物体”的缩写，一般指幽灵潜艇，它发现比UFO早，人类第一次发现USO是1902年航行在非洲西海岸几...
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0 价值流分析---现状图的绘制十大步骤
一、什么是价值流 1）完成顾客要求所需的步骤或活动（其中包括增值和不增值） 2）显示作业流动（物料和信息） 例：“...
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0 快递小哥都歇工，可这些人「不打烊」
各位微友，开工大吉！小编带着一箱子家乡美食，和一箩筐爸爸妈妈的嘱咐唠叨，回到工作岗位，「满血复活」！ 开工第一天，要先...
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0 你知道“加、减、乘、除、等于”这些运算符号是怎么来的吗？
你知道“加、减、乘、除、等于”这些运算符号是怎么来的吗？ 来源：《中国儿童数学百科全书》 编辑：Gemini 加减...
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0 技术：四轴飞行器与机械翅膀，哪个是更好的飞行方式？
如今，如果你想要一台身形小巧、操控灵敏、速度快的飞行器，四轴飞行器是最好的选择，它们造价相对便宜，普通人就能操控。不过，...