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0 小李子在“世界技术大奖”角逐中惜败于MIT博士生
麻省理工学院的博士生马赫·达马克（MaherDamak）与芒吉·巴文迪（MoungiBawe...
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0 开年革命性发现：金属氢！百年理论终于完成向现实的华丽转身
在历经近一个世纪之后，哈佛大学的科学家终于成功地将曾经的理论变为现实——他们创造了这个星球上最稀有的，也是最有价值的材料...
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0 美科学家找到石墨烯量产的新方法 而且还很便宜
据美国媒体报道，石墨烯被认为是未来神奇的2D材料，有着非常好的应用前景。石墨烯实际只是一个单原子厚度、由碳元素组成的石墨...
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0 夜空也玩表情包：“双星伴月”大年初四给你笑脸
天文专家介绍说，大年初四的晚上，娥眉月将与火星、金星组成一张有趣的“笑脸”，上演“双星伴月”美丽天象。只要天气晴好，我国...
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0 “抗震蛋”问世：耐火烧能漂浮 可求生1个月
墨西哥科学家发明了一款的能够抗震的“蛋”，能防火抗震，让求生者持续生存达一个月。 据墨西哥ElSemanario报...
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0 奇葩骗子出手，奥巴马都中招！他捐5000万给南开大学，自称长生不老却噎死饭桌
酷玩实验室作品首发于微信号酷玩实验室微信ID：coollabs最近科学界又有大八卦撕逼天王方舟子连续发文几篇矛头直指国内...
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0 现在西红柿没有小时候味道，原来不是错觉，科学研究出答案
日前，中国农业科学院传来好消息，该院深圳农业基因组所黄三文研究员领衔的科研团队在番茄风味品质研究中取得重要突破，首次阐明...
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0 配位超分子自组装新进展： 手性金属-有机笼拆分阻转异构体分子的研究成果发表在《Nature Communications》
在配位超分子化学领域，设计合成分立的、具有特定结构和空腔的、纳米尺度的金属-有机分子笼(Metal-organiccag...
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0 新春放个“大炮仗”——中国合成全氮阴离子盐，科幻“N2爆弹”将实现！
金鸡报春，一鸣惊人。就在农历鸡年新春之际，我国科研再传喜讯——成功合成世界首个全氮阴离子盐，在新一代超高能含能材料研究领...
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0 2017年科技第一议题：人类将在2029年开始实现永生
进入21世纪，智人所面临待办议题的第一项，就是“永生不老”。两千多年前，方士徐福就带着浩浩荡荡的队伍漂洋过海，为秦始皇求...
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0 【创意酷】不用弯腰就能查看火焰大小的燃气灶
当我们把锅放在普通的炉灶上，一般需要弯腰才能查看火焰的大小。而这款燃气灶一个小的设计细节提升了用户体验，它在两灶台之间增...
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0 【哈佛商业评论】如何利用挫折造就成功
随着“失败者大会”之类活动的兴起，失败的价值在硅谷已被普遍认可。这一会议（FailCon）旨在“让初创公司创始人研究自己...
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0 这10种常见病，其实绝大部分不用治！别吓了自己还瞎花钱！
很多时候因为我们没有足够的医学知识，不能自医，有一点毛病就要去医院。但在医生看来，很多病听着挺吓人，其实不用治，都是瞎花...
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0 空客研发测试载人飞行汽车
空客集团首席执行官TomEnders表示，公司计划在今年年底之前测试自动驾驶飞行汽车原型，以此来作为缓解城市道路交通拥堵...
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0 PLM有效提升万龙电气研发管理水平
本文为“2016年度中国两化融合应用领先暨最佳实践奖”参评案例。全面介绍美的武汉工厂推进两化融合过程的步骤、重点与难点、...
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0 北京大学生命科学学院、生命科学联合中心朱健课题组博士后招聘
科研圈“科研招聘”栏目免费为科研机构及团队发布招聘广告，招聘广告发布请联系jobs@keyanquan.net朱健实验室以果蝇为模式系统，运用经典发育遗传学与生...
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0 给你一只鸡，能做啥研究？看看他们怎么说~| 本周“来聊”精选
“来聊”是科研圈互动栏目。每周三发布当期互动话题，每周日发布互动留言精选。 上周来聊精选：数据造假、剽窃他人成果……我们身边的学术不端|本周“来聊”精选 大...
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0 尹传红 | “科学”流言留下了什么？
作者尹传红（《科技日报》主任编辑，中国科普作家协会常务副秘书长）责编许小编刘小编◆◆◆◆◆ 写在前面现如今，“科学”流...
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0 科学家发现物质的新相态：时间晶体
自发性时间平移对称性破缺(spontaneousbreakingofdiscretetimetranslationsym...